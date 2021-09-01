فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام البوسنة والهرسك بتصفيات المونديال

تعادلت فرنسا 1-1 على أرضها مع البوسنة بعد خوض نصف زمن المباراة تقريبا بعشرة لاعبين ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.





وبعد تسعة أسابيع من الخسارة المفاجئة أمام سويسرا في دور الستة عشر لبطولة أوروبا 2020، نجح أبطال العالم في إدراك التعادل سريعا عبر هدف لأنطوان جريزمان بعدما وضع إيدن جيكو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول.





ولعب فريق المدرب ديدييه ديشان بعشرة لاعبين بعد طرد جول كوندي بعد تدخل عنيف في بداية الشوط الثاني، ورغم الهيمنة على الكرة لم ينجح المنتخب الفرنسي في اقتناص نقاط المباراة الثلاث في استاد لا مينو في ستراسبورغ.





وحافظت فرنسا على سجلها بدون خسارة في أربع مباريات لتتصدر المجموعة بثماني نقاط، متقدمة بفارق أربع نقاط عن أوكرانيا التي تعادلت 2-2 في قازاخستان في وقت سابق.





وتلتقي فرنسا مع أوكرانيا خارج أرضها يوم السبت المقبل، قبل استضافة فنلندا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب البوسنة، التي تحتل المركز الرابع بنقطتين من ثلاث مباريات، مع قازاخستان يوم الثلاثاء.



