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رونالدو يقهر المستحيل ويقود البرتغال لعبور عقبة إيرلندا في تصفيات المونديال

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
وكالات
كان النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ، عندما قاد منتخب بلاده لقلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه منتخب أيرلندا، لانتصار قاتل 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي شهدت أيضا فوز لوكسمبورج على ضيفتها أذربيجان بالنتيجة ذاتها.

وانفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، الذي خاض 3 لقاءات فقط، فيما احتلت لوكسمبورغ المركز الثالث بست نقاط، وبقي منتخبا جزر فاروه وأذربيجان بلا رصيد من النقاط.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 15، ليأتي العقاب من المنتخب الأيرلندي، بعدما افتتح التسجيل عبر جون إيغان في الدقيقة 45.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز أيرلندا، فاجأ رونالدو الجميع، بتسجيله هدفين لمنتخب البرتغال في الدقيقتين 89، والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذين الهدفين، رفع رونالدو رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 111 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين على المستوى الدولي، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النجم الإيراني المعتزل علي دائي.

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