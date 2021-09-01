هل متحور "دلتا" هو السائد في الموجة الرابعة؟.. مستشار الرئيس يحسم الجدل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه لا يوجد ما يؤكد أن المتحور دلتا هو السائد في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.



وأوضح "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المتحورات تزداد، وغير المرصود منها أكثر من المرصود.



وكمد أن تحور الفيروسات لا بسبب قلق كبير إلا إذا كان شكل الإصابات مختلف عن الإصابات السابقة، لافتًا إلى أ الحالات اتي تحتاج إلى مستشفيات أقل كثيرًا من الحالات البسيطة، موضحًا أن متحور دلتا أكثر قدرة على الانتشار لكنه أقل في حدة الأعراض.

