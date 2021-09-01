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ضبط كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب في الأقصر

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر "التزام تجارى " بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

بناء على معلومات سرية مقدمة من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد بقيام أحد التجار ببيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم عن طريق تخزينها بمخازنة والعقار الذى يسكن بة وبناء علية تم اصدار اذن النيابة الصادر فى هذا الشأن .

وتم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمخزن والعقار حيث تم ضبط 2232 خرطوشة سجائر متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بلغت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة عليها 484 ألف و210 جنيها.

وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 606 لسنه 2021، وتم طلب التصالح وسداد التعويض الجمركى المستحق ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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