محترف تونسي ينتقل لمصري السلوم بالقسم الثاني





كما تم التعاقد مع اللاعب داوودا كامارا لاعب أبها السعودي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.





وتعتبر صفقة اللورد هي الصفقة العاشرة للفريق حيث تعاقد الفريق مع حسام سعيد لاعب كفر الشيخ، وحوده ناصر لاعب سبورتنج، وأحمد عبد الرحمن لاعب إسكندرية للبترول، ومحمد صبري لاعب سمنود، أحمد جدو لاعب الأوليمبي،وماهر عبده لاعب الأوليمبي، وعلي حماده لاعب فاركو، وبلال عوض لاعب فاركو،وأحمد اللورد حارس مالية كفر الزيات.وكان مجلس إدارة نادي مصري السلوم الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني قد أعلن تشكيل الجهاز الفني الذي يقود الفريق في منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الجديد.وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق السلومي كالتالي:عون خالد مدير تعاقدات، وعبد الله السعيد مدير كرة، ويوسف حمدي مدير فني، وهاني المصري مدرب عام، ومحمود فتحي مدرب، وجابر البلاسي مدرب حراس المرمي، وعبد الله فرج معد بدني، وأشرف يوسف طبيب، وعاطف كمال مدير إداري.يذكر أن الفريق السلومي صعد للقسم الثاني بعد تصدره لمجموعة مطروح ولعب مباراة فاصلة مع النصر العريشي بطل مجموعة سيناء والفوز بنتيجة المباراتين ذهاب وعودة .