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إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك

نفذت إدارة العلاج الحر، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة تمكنت من، المرور على ١١٥ منشأة طبية وأوصت بغلق ١٩ عيادة طبية ومعمل طبي.

تأتي الحملات بناءا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وجه إدارة العلاج الحر بالمديرية لتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

وتشكلت لجنة من العلاج الحر وتم المرور على 115 منشأة طبية خاصة وذلك ضمن حملات الوزارة المكبرة وتم رصد حوالي 19 عيادة خاصة و1 معمل ومركز غير مرخص وتم التوصية بالغلق لهم نظرا لوجود مخالفات جسيمة بهم.

وتم عمل إنذارات للمنشآت الطبية المخالفة وتنفيذ 22 قرار غلق لبعض المنشآت.

وأكد مكي أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية
إغلاق 20 منشأة طبية في الدقهلية خلال حملة صحية

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