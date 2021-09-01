5 أسباب وراء الفوز الباهت لمنتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم





جاء هدف منتخب مصر عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة بالدقيقة 4 من ركلة جزاء، ليتقاسم الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب ليبيا والذي انتزع فوزا قاتلا من نظيره الجابوني بنتيجة 2-1.





وجاء أداء منتخب مصر هزيلًا في مباراته ضد أنجولا مساء الأربعاء، ولم يظهر المنتخب الوطني بالأداء المتوقع منه، وظهر عدد من اللاعبين بعيدين عن مستواهم بشكل كبير حتى هدف اللقاء الوحيد جاء من ركلة جزاء.





ويرصد الفجر الرياضي 5 أسباب وراء الأداء الباهت لمنتخب مصر أمام نظيره منتخب أنجولا:-





1- الإجهاد





من أبرز الأسباب التي أثرت على أداء لاعبي منتخب مصر أمام أنجولا الإجهاد خاصة وأن الموسم الكروي كان طويل وصعب في مصر، حيث انتهت بطولة الدوري قبل أيام قليلة وانضم بعدها اللاعبين مباشرة لمعسكر الفراعنة ولم يحصلوا على وقت كاف للراحة قبل بدء غمار التصفيات.





2- الإصابات





ضربت بعض الإصابات صفوف منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا حيث تعرض عمر جابر لوعكة صحية وخرج من معسكر منتخب الفراعنة ولحق به أكرم توفيق بعدما تعرض للإصابة بكسر في عظمة الوجه في المران الأخير قبل مباراة المنتخب الأنجولي.





3- الغيابات





أثر غياب بعض العناصر الأساسية عن تشكيل منتخب مصر على أداء الفريق أمام أنجولا وفي مقدمتهم اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح ومحمد النني وذلك بسبب القائمة الحمراء في انجلترا والتي تضم الدول المحظور السفر أو الحضور منها إلا بعد الخضوع للحجر الصحي ومنها مصر، بالإضافة لغياب مصطفى محمد بسبب تأخر حضوره للقاهرة.





4- الضغط





عانى لاعبو منتخب مصر من الضغط الإعلامي والجماهيري قبل مباراة أنجولا حيث كان يترقب الجميع تحقيق الفراعنة انتصارا كبيرا في افتتاح مشواره بتصفيات كأس العالم مما أصاب اللاعبين ببعض التوتر والاستعجال لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.





5- غياب الانسجام





غاب الانسجام بعض الشيئ عن لاعبي منتخب مصر في مباراة أنجولا الليلة، وذلك لعدم تجمع اللاعبين منذ فترة طويلة وانضمام بعض العناصر الجديدة لمعسكر الفراعنة.

حقق منتخب مصر فوزا باهتا أمام نظيره منتخب أنجولا بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.