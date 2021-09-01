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أول مستثمر كفيف للبورصة يكشف طريقة استثماره في سوق المال

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال عمرو سليمان، أول مستثمر كفيف في البورصة، إن يحب الاستثمار في البورصة منذ فترة طويلة، ولكن التكنولوجيا لم تكن متطورة، ولم تكن هناك طريقة لقراءة المؤشرات من على الشاشة، ولكن الفترة الأخيرة حدث تطور كبير وأصبحت هناك برامج ناطقة.

وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنه تعامل مع شركة تداول للأوراق المالية لديها تطبيق يقرأ المؤشرات من على الشاشة، وهذا ساعده على تنفيذ عمليات البيع والشراء بنفسه دون الاستعانة بأي شخص آخر.

ولفت إلى أن استثمارته في البورصة معرضة للمكسب والخسارة، ولكن الشيء الجيد أنه استطاع أن يتعامل مع البورصة بنفسه بدون الاستعانة بأي شخص، ولذلك يعمل على تشجيع المكفوفين على الاستثمار مثله في البورصة.

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