تعرف على حجم انفاق الأندية الإنجليزية في الميركاتو

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي مبلغ 1.5 مليار دولار في شهري يوليو وأغسطس الماضيين في سوق الانتقالات الصيفية، وهو أقل إجمالي إنفاق لها منذ عام 2015، لكنه يظل أعلى من المتوقع وسط أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما نشرته شركة "ديلويت" لتدقيق الحسابات.





ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 11 بالمئة عن ما حدث في سوق الانتقالات في يوليو وأغسطس العام الماضي، والتي شهدت انخفاضا بنسبة 9 بالمئة عن عام 2019، ليتسبب ذلك في انخفاض متتالي في إجمالي الانفاق للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2010، وذلك وفقا لديلويت.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن التحليل الذي نشرته "ديلويت" أظهر التأثر المستمر الذي عانت منه كرة القدم على المستوى المالي بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى زيادة نسبة اللاعبين المنتقلين مجانا من 20 بالمئة إلى 22 بالمئة، وذلك رغم زيادة عدد اللاعبين الموقعين للأندية من 132 لاعبا العام الماضي إلى 148 في العام الجاري.





وتعاقدت أندية الدوري الإنجليزي مع لاعبين مجانا، ماعدا أربعة أندية فقط في العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع ثمانية أندية العام الماضي.





وعلى الرغم من الانخفاض في إجمالي الانفاق، إلا أن مجموع ما تم انفاقه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات وصل إلى 206 مليون دولار.





وظل الدوري الإنجليزي كأكثر بطولة دوري أنفقت فيها الأندية على الانتقالات بمبلغ 770 مليون دولار، وهو ما يفوق ما تم انفاقه في الدوري الإسباني (76 مليون) والدوري الإيطالي (69 مليون) والدوري الفرنسي (21 مليون).





وشهدت تلك الدوريات الثلاثة تسجيل انخفاض للمرة الثانية على التوالي في صافي الانفاق، فيما كانت بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا" البطولة الوحيدة التي سجلت زيادة.



