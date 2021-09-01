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موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره غرناطة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي برشلونة وغرناطة، يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وكان برشلونة قد حقق الفوز أمام نظيره خيتافي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 7 نقاط.

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