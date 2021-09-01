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الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


قال الإعلامي خالد الغندور، إن التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي السابق، وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، من أجل التوقيع لنادي الزمالك.

 

وأعلن الترجي الرياضي عن فسخ التعاقد مع الظهير الأيمن حمدي النقاز، الذي بات حرًا ومتاحًا لعدة أندية من أجل التعاقد معه.

 

 

وتابع خالد الغندور خلال برنامجه الإذاعي "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "حمدي النقاز سيصل مصر اليوم، وسيتعاقد مع الزمالك اليوم ليصبح الصفقة الثانية، وأيضا سيستمر الظهير الأيمن حمزة المثلوثي".

 

وأضاف: "عبد الله السعيد قريب من الزمالك وطلب أموالا أقل مما يتقاضاه في بيراميدز".

 

تجدر الإشارة إلى أن النقاز قد خاض تجربة احتراف في الزمالك، قبل أن يفسخ اللاعب تعاقده من طرف واحد في ديسمبر قبل الماضي.

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