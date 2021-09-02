نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار، ناديه بالسماح له بالاستمرار في إعارته بالموسم الجديد وعدم عودته في الوقت الحالي.





وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، طالب بعودة عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، بداية من الموسم الجديد بعد ظهوره بمستوى مميز.





وتواصل حمدي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، وأكد له أنه يرغب في استكمال الموسم الثاني من إعارته، حتى يستمر في المشاركات الأساسية.





ويخشى اللاعب الشاب العودة إلى النادي الأهلي، ويفقد فرصة المشاركة وبالتالي يبتعد عن المنتخب الوطني، في ظل التعاقدات الأخيرة.





وتعاقد الأهلي مع كل من بيرسي تاو مهاجم برايتون الإنجليزي ولويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل وحسام حسن مهاجم سموحة بالموسم الجديد.



