"لا يعرف الهزيمة".. منتخب مصر يُكرس عقدته التاريخية أمام أنجولا

استهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوز ثمين على نظيره منتخب أنجولا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على إستاد الدفاع الجوي.





سجل محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر في شباك أنجولا من ركلة جزاء بالدقيقة 4، ليتقاسم منتخب الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخب ليبيا والذي تغلب على نظيره منتخب الجابون 2-1.





وكرس منتخب مصر عقدته التاريخية أمام منتخب أنجولا بعدما حافظ على سجله خال من الهزائم أمام نظيره الأنجولي على مدار تاريخ مواجهاتهما.





والتقى المنتخبين المصري والأنجولي في 6 مواجهات سابقة (5 رسمية – 1 ودية)، حقق 4 انتصارات، وحسم التعادل مباراتين، ولم يخسر الفراعنة أي مباراة.





سجل لاعبو منتخب مصر 9 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.





كما تقابل المنتخبين 3 مرات في تصفيات كأس العالم آخرها مباراة الأربعاء، فاز منتخب الفراعنة في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما ليواصل المنتخب الوطني تفوقه التاريخي على نظيره الأنجولي.