Advertisements

الحسيني: افتتاح فرع أمازون بمصر "أمر عظيم" (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تقرير وكالة فيتش الدولية أكدت بأن اجراءات الدولة المصرية في 2020 أدت لتوفير المزيد من فرص العمل، مما أدى لوجود قدرة شرائية أعلى لدى القطاع الاستهلاكي.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن افتتاح مخازن شركة أمازون في مصر، جاء بسبب ان القطاع الاستهلاكي في مصر أصبح قادر على الشراء بمعدلات أعلى، خاصة أن شركة أمازون تقوم ببيع ماركات أصلية بأسعار مرتفعة.

ولفت إلى أنه لم يكن يتوقع أن تقوم شركة أمازون بافتتاح فرع لها في مصر، بسبب توقعه، معقبًا: "فوجئت بهذا الافتتاح، وسعدت جدًا، لأنه استثمار في المقام الأول، خلاف أن هذا الافتتاح يعني أن القطاع الاستهلاكي المصري أصبح لديه قدرة على الشراء، وهذا أمر لو تعلمون عظيم".

الكلمات المفتاحية

امازون القطاع الاستهلاكي في مصر

أخبار تهمك

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ 35 دقيقة

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعتين

5 أسباب وراء الفوز الباهت لمنتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

منذ ساعة

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

منذ ساعة و نصف

العروض تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. موقف مصر في مجموعة التصفيات بعد مباراة أنجولا

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

برلماني: مصر دخلت مرحلة الأمان في قطاع الطاقة بافتتاح المحطات الكهربائية اليوم

الشركات الذكية في مصر تقود سوقاً رقمية قدرها 10 مليارات جنيه

بحضور محمود حميدة.. وزير الثقافة تفتتح نادي السينما الأفريقية بالأقصر (صور)

أستاذ اقتصاد: النجاح الأمني أساس استقرار القطاع السياحي وعودته لقوته (لإيديو)

أمازون تنهي علامة Souq.com في الإمارات وتتيحها في مصر والسعودية

مساعد وزير التموين: المصريون كانوا يشترون بطيخة كاملة والآن لديهم وعي لشراء شرائح

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

11:30 م

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

12:00 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements