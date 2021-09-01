الحسيني: افتتاح فرع أمازون بمصر "أمر عظيم" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن تقرير وكالة فيتش الدولية أكدت بأن اجراءات الدولة المصرية في 2020 أدت لتوفير المزيد من فرص العمل، مما أدى لوجود قدرة شرائية أعلى لدى القطاع الاستهلاكي.



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن افتتاح مخازن شركة أمازون في مصر، جاء بسبب ان القطاع الاستهلاكي في مصر أصبح قادر على الشراء بمعدلات أعلى، خاصة أن شركة أمازون تقوم ببيع ماركات أصلية بأسعار مرتفعة.



ولفت إلى أنه لم يكن يتوقع أن تقوم شركة أمازون بافتتاح فرع لها في مصر، بسبب توقعه، معقبًا: "فوجئت بهذا الافتتاح، وسعدت جدًا، لأنه استثمار في المقام الأول، خلاف أن هذا الافتتاح يعني أن القطاع الاستهلاكي المصري أصبح لديه قدرة على الشراء، وهذا أمر لو تعلمون عظيم".

