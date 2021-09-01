سيناتور روسي: تصريحات بايدن عن دعم أوكرانيا كلام بروتوكولي





اعتبر عضو مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم أوكرانيا، ليست إلا "كلاما بروتوكوليا" لا أهمية له.

وقال السيناتور، وهو النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية لدى مجلس الاتحاد في حديث لقناة RT تعليقا على لقاء الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "لم يكن لدي أدنى شك بأنه سيقول ذلك، وهذا لا يدل على أي شيء".

وأضاف أن كلمات بايدن لا تعني أن الأمريكيين "مستعدون للموت من أجل الأوكرانيين"، مشيرا إلى أن تصريحات بايدن عبارة عن "كلام بروتوكولي، لا أكثر".

وتابع: "أعتقد أن علينا النظر إلى ذلك بهدوء. وسنرى كيف ستنتهي المباحثات وكيف ستتطور الأحداث في العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، والأهم من ذلك بيننا وبين أوكرانيا".