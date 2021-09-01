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بعد الفوز على أنجولا.. ماذا قدم حسام البدري في 712 يومًا مع منتخب مصر؟ (أرقام)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
قاد حسام البدري منتخب مصر لتحقيق فوز ثمين على نظيره منتخب أنجولا بهدف دون مقابل في افتتاح مشواره الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر العام المقبل.

جاء هدف فوز منتخب مصر على نظيره الأنجولي عن طريق محمد أفشة بالدقيقة 4 من ركلة جزاء.

منتخب مصر رفع رصيده إلى 3 نقاط ويتقاسم صدارة ترتيب المجموعة مع منتخب ليبيا الذي تغلب على نظيره منتخب الجابون بنتيجة 2-1.

ماذا قدم حسام البدري مع منتخب مصر؟

حسام البدري تولى قيادة منتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب مصر في 8 مباريات حتى الآن، حقق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة وحيدة ولم يخسر أي مباراة.

سجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة "البدري" 12 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

يعد الثلاثي أفشة ومحمد الشناوي وطارق حامد الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ولعب كل منهما 8 مباريات.

بينما محمد مجدي أفشة هو الأكثر مساهمة في الأهداف مع حسام البدري برصيد 6 أهداف (سجل 3 أهداف - صنع 3 أهداف).

نجح "البدري" في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة.

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