Advertisements

"التنمية المحلية" للمصريين: لن يأخذ أحد مقابل لركن السيارة أمام المنزل

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم التواصل مع المحافظات في ورش تدريب تطبيق قانون 150 لسنة 2020 الخاص بانتظار المركبات في الشوارع.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه تم استدعاء العاملين وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة من أجل تبادل الآراء والرد عليها وشرح فلسفة تطبيق القانون ونطاق تطبيقه ومواقعه.

وتابع: "لن يأخذ أحد منك مقابل ركن السيارة أمام منزلك، ولكن لا يجب أن يتم وضع حواجز أو قطع حديد لحجز المكان لأن هذا الأمر يعتبر إشغالات وسيتم التعامل معه من هذا المنطلق"، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق مع بعض الشركات التي ستكون مسؤولة عن تدريب القائمين على تنفيذ هذا القانون.

الكلمات المفتاحية

وزارة التنمية المحلية قانون السايس السايس اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ 36 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موقف مصر في مجموعة التصفيات بعد مباراة أنجولا

منذ ساعة و نصف

تعرف على أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

العروض تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ 36 دقيقة

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ ساعة و 7 دقيقة

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

منذ ساعة و نصف

5 أسباب وراء الفوز الباهت لمنتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد عمارة يناشد وزريري التنمية المحلية والداخلية من تفشي البلطجة المقنعة في الشوارع

محافظ الجيزة يكشف مراحل استخراج تراخيص الاشتراطات البنائية الجديدة

محافظ القاهرة: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا فى تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا

جدل بـ "محلية البرلمان" حول قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية

التنمية المحلية: تدريب 1400 موظف بالمحليات على تطبيق اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة

"التنمية المحلية" تعلن تقييم تجربة تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات بالقاهرة والجيزة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

11:30 م

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

12:00 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements