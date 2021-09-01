"التنمية المحلية" للمصريين: لن يأخذ أحد مقابل لركن السيارة أمام المنزل

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم التواصل مع المحافظات في ورش تدريب تطبيق قانون 150 لسنة 2020 الخاص بانتظار المركبات في الشوارع.



وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه تم استدعاء العاملين وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة من أجل تبادل الآراء والرد عليها وشرح فلسفة تطبيق القانون ونطاق تطبيقه ومواقعه.



وتابع: "لن يأخذ أحد منك مقابل ركن السيارة أمام منزلك، ولكن لا يجب أن يتم وضع حواجز أو قطع حديد لحجز المكان لأن هذا الأمر يعتبر إشغالات وسيتم التعامل معه من هذا المنطلق"، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق مع بعض الشركات التي ستكون مسؤولة عن تدريب القائمين على تنفيذ هذا القانون.