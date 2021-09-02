أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021.. ارتفاع مرتقب بالمعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس، مع توقعات بارتفاع طفيف بالمعدن الأصفر خلال التعاملات ونستعرض فيما يلى أخر تحديث في أسعار الذهب.





ما هي أسعار الذهب اليوم في مصر ؟





عيار 18 يسجل 677.25 جنيها للجرام





عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام





عيار 24 يسجل 902.75 جنيها للجرام





الجنيه الذهب 6320 جنيها





أسعار الذهب عالميًا:



