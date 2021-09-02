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أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021.. ارتفاع مرتقب بالمعدن الأصفر

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس، مع توقعات بارتفاع طفيف بالمعدن الأصفر خلال التعاملات ونستعرض فيما يلى أخر تحديث في أسعار الذهب.
 

ما هي أسعار الذهب اليوم في مصر ؟

 عيار 18 يسجل 677.25 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام

 عيار 24 يسجل 902.75 جنيها للجرام

 الجنيه الذهب 6320 جنيها

أسعار الذهب عالميًا:

في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية، حقّق الذهب مكاسب شهرية بنسبة 0.3%  بعد أن سجّل أعلى مستوى هذا الأسبوع منذ الرابع من أغسطس عند حوالي 1823 دولار للأونصة.

يأتي ذلك بدعم من هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى لأكثر من ثلاثة أسابيع مما يقللّ من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

كما انخفضت  الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأقل مستوى في أسبوع.

رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، كان قد أكّد أن الفدرالي يمكن أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، على الرغم من أنه لن يكون في عجلة من أمره للبدء في رفع أسعار الفائدة.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تتّجه الفضة لشهر ثالث من التراجع بهبوط 6%، في حين سجّل البلاتين خسارة للشهر الرابع على التوالي بانخفاض 3.1 %.

بينما سجّل البلاديوم أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر منخفضا 7.4%.

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