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قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرارا بعدم السماح باستئناف واستكمال أية أعمال بناء بمنطقتي حوض الزعفران وحوض بن زيد بنطاق مركز ومدينة المنصورة.

وفي هذا الإطار قالت رحاب المزين رئيس اللجنة المشكلة لفحص التراخيص الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بالمنطقتين في الفترة من 2019 حتى تاريخه وفحص حالات البناء بدون ترخيص خلال هذه الفترة، قد قامت مساء اليوم بمصادرة مواد بناء تم تشوينها لأعمال بناء بمنطقه شارع الضرائب بحوض الزعفران.

وأوضح المحافظ أن اللجنة مستمرة في مباشرة أعمالها لفحص العقارات التي تم ويتم بناؤها مؤخرا وعليها مظاهر بناء، وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات وتعرض تقريرا دوريا بنتائج أعمالها.

وجدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها تضم في عضويتها كلا من مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية ووكيل الإدارة العامة للشئون الهندسية ووكيل إدارة التخطيط العمراني وباحثا من الشئون القانونية ومديرا الإدارة الهندسية والشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة ونائبي رئيس مركز المنصورة.
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)
قرار بوقف أعمال البناء بمنطقة الزعفران في الدقهلية (صور)

الكلمات المفتاحية

بناء الدقهلية

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