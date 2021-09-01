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السبت المقبل.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
صدَّق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2021 ـ 2022، بداية من السبت 4 سبتمبر الجاري وحتى 30 سبتمبر.

وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، فيجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

الكلمات المفتاحية

جامعة الازهر تحويل المحرصاوي

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