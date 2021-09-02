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موسيماني يحسم مستقبل حسين الشحات في الأهلي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
الشحات
الشحات
أشرف عبدالناصر
رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل حسين الشحات عن صفوف القلعة الحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

واستقر موسيماني على بقاء الشحات مع المارد الأحمر في الموسم القادم، بعد أن تألف اللاعب بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

ولم يتلقى مسئولو الأهلي أي عرض رسمي للحصول على خدمات الشحات في الميركاتو الجاري، وحسب مصدر بالفريق الأحمر، فإن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن المارد الأحمر حتى بعد التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي ملفاته خلال الساعات القادمة في جلسة بين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالإضافة لمحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف المكرة.

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موسيماني الشحات الاهلي

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