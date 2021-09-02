تعرف على آخر مستجدات نادي برشلونة

يملك نادي برشلونة الإسباني مجموعة من الأهداف ويريد الاقتراب من توقيعها في يناير أفضل من الصيف القادم.





يعد داني أولمو صاحب الـ23 عامًا، هو أحد الأهداف الهامة لدى برشلونة لتعزيز الفريق وسيعمل الكتالونيون على إنهاء التوقيع معه في عام 2022، من الناحية المثالية في سوق الشتاء المقبل.





حاول النادي الكتالوني التعاقد مع داني أولمو في اليوم الأخير من السوق ، لكنه لم يتمكن من إقناع لايبيزيغ، حيث قدم الفريق عرضًا بقيمة 58 مليون يورو بالإضافة إلى المكافأت، لكن الألمان وقفوا وطالبوا بـ 75 مليون يورو للسماح للاعب الإسباني الدولي ، نجم الفريق الألماني ، بالرحيل.





على الرغم من موقف لايبزيغ الحديدي، فإن برشلونة سيعود إلى المسؤولية لداني أولمو في محاولته لتجديد شباب الفريق الأول وفكرة المجلس الجديد المتمثل في تدريب لاعبين في لا ماسيا ، بمشاعر فاضحة ويفهمون تمامًا برشلونة.





فكرة اللعبة. الأول كان إيريك غارسيا، الذي وقع هذا الصيف بدون تكلفة من مانشستر سيتي ، والآن يريدون أيضًا عودة داني أولمو إلى كامب نو.





يمتلك أولمو عقدًا مع لايبزيغ حتى عام 2024، كما إنه سعيد وممتن إلى لايبزيغ ، ولكن كما أشار كيان البلوجرانا، كان مصممًا على العودة إلى برشلونة وأعطى اللاعب الضوء الأخضر بالأمس على العودة إلى برشلونة.





ومع ذلك، لم يسمح له لايبيزيغ بالخروج وقيمته بـ 75 مليونًا ، وهو سعر مرتفع منذ أن كان آخر يوم في السوق وبسبب قرار النادي الألماني عدم التخلي عن اللاعب دون أن يكون هناك بديل جاهز. بمجرد إغلاق فترة الانتقالات ، سيتمكن برشلونة الآن من التفاوض بهدوء أكثر مع لايبيزيغ بشأن شروط الانتقال.





يعرف الألمان بالفعل أن داني أولمو سيبدو إيجابيا للغاية عند عودته إلى برشلونة ، وهو ناد خاص بالنسبة له ، وفي الأسابيع المقبلة سيستأنفون الاتصالات لتحديد مستقبل اللاعب، حيث أن النية هي أن يتم ذلك في عام 2022. إذا كان يمكن أن يكون في يناير ، فهو أفضل من الصيف.