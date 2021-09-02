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محافظ كفر الشيخ: سنكون المدينة الثالثة في إنشاء أبراج سكنية كبيرة (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وفي هذا الإطار تم اختيار ثلاث مواقع في كفر الشيخ لإنشاء 3 تجمعات سكنية، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استلمت موقعين من أصل 3 مواقع منذ 3 أشهر.

وتابع "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن هناك تراكمات في محافظة كفر الشيخ من حيث الحاجة للوحدات السكنية، وإنشاء هذه التجمعات الجديدة أعطى الأمل لمواطنين بتوفير الوحدات السكنية الفترة المقبلة.

ولفت  محافظ كفر الشيخ إلى أن الهيئة الهندسية استلمت أمس الموقع الثالث الذي يشمل بناء 162 عمارة بارتفاع 11 طابقًا، وأربع أبراج على ارتفاع 30 طابقًا، وأربع أبراج أخرى على ارتفاع 40 طابقًا، معقبًا: "شرف لينا أن نكون المدينة الثالثة بعد العاصمة الإدارية والعلمين بإنشاء أبراج سكنية كبيرة".

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