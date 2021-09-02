محافظ كفر الشيخ: سنكون المدينة الثالثة في إنشاء أبراج سكنية كبيرة (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وفي هذا الإطار تم اختيار ثلاث مواقع في كفر الشيخ لإنشاء 3 تجمعات سكنية، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استلمت موقعين من أصل 3 مواقع منذ 3 أشهر.





وتابع "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن هناك تراكمات في محافظة كفر الشيخ من حيث الحاجة للوحدات السكنية، وإنشاء هذه التجمعات الجديدة أعطى الأمل لمواطنين بتوفير الوحدات السكنية الفترة المقبلة.



