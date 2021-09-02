وزير الاتصالات يرد على السؤال الصعب: "أنت راض عن سرعة الإنترنت بمصر؟"(فيديو)

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن مشروع رفع كفاءة الإنترنت في مصر، قائلًا: "بدأنا مشروع رفع سرعة الإنترنت أواخر عام 2018، وكانت سرعة الإنترنت في مصر في هذا الوقت تقدر بـ6.5 ميجا، وكان ترتيب مصر بين الدول الإفريقية 40 من 43 دولة.



وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الوزارة في 2019 استطاعت الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة الإنترنت، وهذا ما ساعد الوزارة على استيعاب الأحمال التي تضاعفت خلال أزمة كورونا، معقبًا: ساعات الذروة ارتفعت من 7 ساعات لـ15 ساعة"



ولفت إلى أن ترتيب مصر في سرعة الانترنت أصبح الثالث بدلًا من 40، ومتوسط السرعة ارتفع من 6.5 لـ 42.5 أي متوسط السرعة تضاعف سبع مرات، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا المشروع 30 مليار جنيه، وندرس تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير الإنترنت بالتعاون مع احدى الشركات الكبرى.



