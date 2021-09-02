Advertisements

البدري يكشف مفاجأة بشأن مشاركة صلاح والنني أمام الجابون

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أبدى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، سعادته عقب الفوز على منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدف دون رد.

وقال حسام البدري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أشكر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بعد المساندة الكبيرة خلال الفترة الحالية، ومعرفة الصعوبات التي يمر بها المنتخب.

أضاف: وأشكر اللاعبين الذي يمروا بفترة إجهاد كبيرة جدًا، ولكن كان لدينا حافز كبير للفوز، وكما قلت مباراتي شهر سبتمبر أمام أنجولا والجابون هم الأصعب، ولكن المرحلة المقبلة ستكون أفضل.

وعن تواجد محمد صلاح ومحمد النني، قال: سيكون هناك فرصة لتواجد الثنائي أمام الجابون.

أخبار تهمك

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

منذ ساعة و نصف

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. موقف مصر في مجموعة التصفيات بعد مباراة أنجولا

منذ ساعة و نصف

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ ساعة

5 أسباب وراء الفوز الباهت لمنتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ ساعة و 18 دقيقة

العروض تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ 34 دقيقة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ثنائي الأهلي يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ 34 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

11:30 م

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

12:00 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements