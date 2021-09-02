البدري يكشف مفاجأة بشأن مشاركة صلاح والنني أمام الجابون





أبدى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، سعادته عقب الفوز على منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بهدف دون رد.





وقال حسام البدري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أشكر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بعد المساندة الكبيرة خلال الفترة الحالية، ومعرفة الصعوبات التي يمر بها المنتخب.





أضاف: وأشكر اللاعبين الذي يمروا بفترة إجهاد كبيرة جدًا، ولكن كان لدينا حافز كبير للفوز، وكما قلت مباراتي شهر سبتمبر أمام أنجولا والجابون هم الأصعب، ولكن المرحلة المقبلة ستكون أفضل.





وعن تواجد محمد صلاح ومحمد النني، قال: سيكون هناك فرصة لتواجد الثنائي أمام الجابون.