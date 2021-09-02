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أمين المستشفيات الجامعية: نستهدف تطعيم 3 ملايين و300 ألف شخص قبل بداية الدراسة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:25 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن هناك 3 ملايين و300 ألف مستهدف بالتطعيم ما بين عضو هيئة تدريس وعاملين وطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف "عبدالغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنهم بدأوا في تطعيم العاملين بـ59 جامعة وتجهيز اللقاحات اللازمة لتطعيمهم.

وأشار إلى أن 60% من هذه المراكز بدأت التطعيم فعليًا وبقية المراكز ستتم البدء الفعلي في التلقيح للعاملين بحيث يتم الانتهاء من التلقيح جميع المجتمع الجامعي قبل بداية العام الدراسي.

وتابع: "علينا إدراك كيفية التعايش مع هذا المرض، حتى لا يؤدي إلى الوفاة أو الاحتياج للدخول إلى المستشفيات وهي الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بالبدء في تطعيم العاملين بالجامعات قبل بداية الدراسة".

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