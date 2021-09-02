اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)

اندلع قبل قليل، حريق هائل في سيارة محملة بالسولار داخل بنزينة بقرية صفط الحرية التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم الدفع بعدد 8 سيارات للسيطرة على الحريق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارا يفيد باشتعال حريق هائل في سيارة بدون لوحات محمله بالسولار أثناء تفريغ الوقود بمحطة البنزين بمدخل قرية صفط الحرية بإيتاى البارود ملك المواطن "السيد ر.ا"، ويوجد بالمحطة عدد ٢ تانك سولار.



وتم الدفع بعدد ٨ سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية ولا يوجد خسائر بالأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق عدد ١ تانك سولار، وجارى تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.