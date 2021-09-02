Advertisements

اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
اندلع قبل قليل، حريق هائل في سيارة محملة بالسولار داخل بنزينة بقرية صفط الحرية التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم الدفع بعدد 8 سيارات للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارا يفيد باشتعال حريق هائل في سيارة بدون لوحات محمله بالسولار أثناء تفريغ الوقود بمحطة البنزين بمدخل قرية صفط الحرية بإيتاى البارود ملك المواطن "السيد ر.ا"، ويوجد بالمحطة عدد ٢ تانك سولار.

وتم الدفع بعدد ٨ سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية ولا يوجد خسائر بالأرواح، وأسفر الحريق عن احتراق عدد ١ تانك سولار، وجارى تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)
اندلاع حريق هائل بسيارة محملة سولار داخل بنزينة بالبحيرة (صور)

الكلمات المفتاحية

حريق اندلاع حريق الفجر البحيرة

أخبار تهمك

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان ماهر سليم

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يحسم مستقبل حسين الشحات في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ ساعتين

تعرف على آخر مستجدات نادي برشلونة

منذ ساعة و نصف

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق سيارة محملة بالسولار في مؤسسة الزكاة بالمرج

احتراق سيارة محملة بالكرتون على الطريق الصحراوي بسوهاج

اشتعال نيران هائلة في خط نقل مواد بترولية بمركز إيتاي البارود بالبحيرة ورفع الطوارئ بالمستشفيات

الحكاية الكاملة × 15 صورة | انفجار إيتاي البارود بين "فرحة البنزين" وصرخات الموت وتصريحات المسؤولين (صور)

السيطرة على حريق في سيارة محملة بالسولار بالخصوص (صور)

السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بـ"السولار" في الخصوص

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

01:30 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

12:00 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements