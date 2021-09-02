بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود فرص سقوط أمطار ونشاط رياح على بعض المناطق.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.