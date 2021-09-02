Advertisements

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود فرص سقوط أمطار ونشاط رياح على بعض المناطق.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد (30%) تقريبًا.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الكلمات المفتاحية

فرص سقوط امطار الطقس اليوم الطقس الان الطقس الارصاد اليوم الارصاد الان الارصاد

أخبار تهمك

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيمانى يحسم عودة محمد عبدالمنعم للأهلي

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

منذ ساعة و نصف

قرار ناري.. برشلونة يتحرك لتأمين مستقبل الفريق

منذ ساعة و نصف

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على آخر مستجدات نادي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأرصاد تُصدر بيانًا مهمًا حول طقس الغد

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثان أيام العيد

أمطار رعدية وتقلبات جوية.. تنبيه عاجل بشأن طقس غدا الجمعة

احذروا سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

02:05 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

01:30 ص

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements