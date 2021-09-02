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إبراهيم عيسى: لا فرق بين طالبان والإخوان والسلفيين (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:04 ص
شيماء حسن
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه لا يوجد فرق بين قيادات طالبان والإخوان والسلفيين، مشيرًا إلى أن كافة التيارات المتطرفة رحبت بطالبان.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" إن ما حدث في أفغانستان فشل أمريكي وليس خطة وتدبير.

وأضاف "أنه تيار إسلامي مفيش أي تنوع كلهم رأي واحد وفكرة واحدة، لا فرق بين إخوان وسلفيين وكلهم يا عزيزي طالبانيون، رحبوا وهللوا وباركوا لطالبان وكأنه انتصار إسلامي وفتح إسلامي وانتصار إسلامي وانتصار للشريعة".

وتابع "الفرق ما بينهم في الدرجة وليس في النوع، لا يوجد اختلاف بين الإخوان والسلفيين وكافة التيارات المتطرفة رحبت بطالبان، المنتمين للتيار الإسلامي يتصورون الخلافة كأحد أركان الدين".

واستطرد "الإخوان لو تمكنوا من الاستمرار في الحكم لطبقوا تجربة طالبان كاملة"، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة الإيرانية يأتي على حساب رفاهية مواطنيها وسلام المنطقة.

الكلمات المفتاحية

طالبان بوابة الفجر الفجر الإخوان إبراهيم عيسى

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