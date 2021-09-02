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عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
يستعد مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى لمواصلة مساعيها للانتهاء من إبرام الصفقات الجديدة التي طلبها بيتسو موسيمانى لتدعيم الفريق بعناصر قوية قبل إنطلاق الموسم الجديد.

حيث كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى، أن مسئولى الفريق الأحمر أمامهم 3 صفقات جديدة ليغلق الميركاتو الصيفى بعد التعاقد مع 4 لاعبين جدد هم الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات، وبيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وحسام حسن مهاجم سموحة، وكريم فؤاد القادم من النجوم .

وأكد المصدر أن الجهاز الفنى طلب التعاقد مع حارس مرمى يكون بديل قوى للحارس المتألق محمد الشناوى، ويفاضل الجهاز الفنى بين 3 حراس مرمى تم عرضهم على المدير الفني لاختيار أحدهما في الانضمام للقلعة الحمراء، وهم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، بحيث تكون المفاضلة بين الثلاثي فيمن ينضم للأهلي في الصيف المقبل.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الحارس محمد الشناوي الاهلي

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