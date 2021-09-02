لاوتارو يحسم مستقبله مع إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي أصبح قريبا من تجديد عقده مع النيراتزوري.





ولفتت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن العقد الحالي للاوتارو مع إنتر ميلان ينتهي في صيف 2023 وارتبط النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو اتفق مع إنتر ميلان على شروط عقده الجديد حتى 2025 وسيوقع على الفور عقب العودة من فترة التوقف الدولي الحالية.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن لاوتارو وافق على الرضوخ لرغبة إنتر ميلان وإزالة الشرط الجزائي من العقد الجديد.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو يمتلك شرط جزائي في عقده الحالي يبلغ قدره 111 مليون يورو، حيث أثار جدلا كبيرا عندما أراد برشلونة الإسباني التعاقد معه في الفترة الماضية.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن لاوتارو خاض 133 مباراة مع إنتر ميلان حتى الآن، سجل خلالهم 50 هدفًا في جميع البطولات.