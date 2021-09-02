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أستاذ علوم الأرض: سنصل إلى نهاية العالم في هذه الحالة (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
حذر هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، من وصول درجة حرارة الأرض ما بين 7 و8 درجات مئوية، قائلًا "وصولنا لهذه الدرجة يعني نهاية هذا العالم".

وقال "العسكري" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": " احتمالية نهاية القرن لو نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى 421 جزء في المليون تسبب في زيادة درجة حرارة الأرض إلى درجة واحدة مئوية".

وأضاف " لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى 538 جزء في المليون هتزداد إلى 3 درجات، ووصولها إلى 7 و8 درجات هتبقى نهاية العالم"، مشيرًا إلى أن 93% من حرارة الكوكب تستوعبها وتخزنها المحيطات.

وأشار إلى أن الإنذار المبكر وتوظيف العلوم والتقنيات جنب مصر مشكلة سيول البحر الأحمر، موضحًا أن التغيرات المناخية تجتاح العالم منذ سنوات ولم يتم أخذها على محمل الجد.

وأكد أن الأخطاء البشرية قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق في الغابات بسبب الإهمال، لافتًا إلى أن هناك ظواهر طبيعية تساعد على اشتعال الحرائق في العالم كله، مشددًا أنه لا يمكن منع الكوارث الطبيعية ولكن يمكن الاستعداد لها وتقليل آثارها الضارة.


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