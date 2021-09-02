مستشار الرئيس للصحة: الأطفال عرضة للإصابة بكل متحورات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الأطفال عرضة للإصابة بفيروس كورونا بأي نوع من تحوراته، ويرصد زيادة في إصابة نسب الأطفال حاليًا؛ لأن الإصابات أصبحت عائلية

الإصابات العائلية بكورونا تتزايد في الموجة الرابعة.



وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأطفال قد يصابوا بالفيروس وينقلوه ولكن بدون أعراض أو بأعراض خفيفة.



وكشف عن أن الأعراض في الأطفال والشباب أقل حدة من كبار السن.

