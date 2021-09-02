Advertisements

أستاذ علوم الأرض: هذا ما جنب مصر مشكلة سيول البحر الأحمر (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:53 ص
شيماء حسن
وجه هشام العسكري، أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، تحذيرًا من وصول درجة حرارة الأرض ما بين 7 و8 درجات مئوية، قائلًا "وصولنا لهذه الدرجة يعني نهاية هذا العالم".

وقال "العسكري" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": " احتمالية نهاية القرن لو نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى 421 جزء في المليون تسبب في زيادة درجة حرارة الأرض إلى درجة واحدة مئوية".

وأضاف: " لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى 538 جزء في المليون هتزداد إلى 3 درجات، ووصولها إلى 7 و8 درجات هتبقى نهاية العالم"، مشيرًا إلى أن 93% من حرارة الكوكب تستوعبها وتخزنها المحيطات.

وأشار إلى أن الإنذار المبكر وتوظيف العلوم والتقنيات جنب مصر مشكلة سيول البحر الأحمر، موضحًا أن التغيرات المناخية تجتاح العالم منذ سنوات ولم يتم أخذها على محمل الجد.

وأكد أن الأخطاء البشرية قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق في الغابات بسبب الإهمال، لافتًا إلى أن هناك ظواهر طبيعية تساعد على اشتعال الحرائق في العالم كله، مشددًا أنه لا يمكن منع الكوارث الطبيعية ولكن يمكن الاستعداد لها وتقليل آثارها الضارة.


أخبار تهمك

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم موهبة الدوري المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

منذ ثلث ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ يوم

تعرف على مصير ثلاثي الأهلي من الرحيل

منذ 37 دقيقة

أول تعليق من رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

رياض محرز يصدم نجوم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 6 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

07:46 ص

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

05:31 ص

أول تعليق من رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف

07:00 ص

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

04:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements