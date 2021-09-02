تحذير من أستاذ علم الفيروسات بشأن متحور "مو" الجديد

أوضح الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، التفاصيل المتعلقة بمتحور "مو" لفيروس كورونا.



وقال "الشبيني" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" إن "مو" هو أحد متحورات فيروس كورونا والذي حدث فيه تحور في جينات فيروس كورونا.



وأضاف أن تحورات فيروس كورونا حتى الآن وصلت إلى 10، ولكن هناك 4 تحورات أساسية وباقي الـ6 متحورات نسبة انتشارهم محدودة نسبيًا.



أشار إلى أن متحور "دلتا" هو أكثر المتحورات خطورة وانتشارًا في أمريكا ودول العالم، موضحًا أنه قادر على التخفي من جهاز المناعة والأجسام المناعية.



