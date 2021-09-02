ميدو: منتخب أنجولا مثل فرق الدرجة الثالثة وأداء مصر مقلق

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام نظيره أنجولا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم ليست سهلة، وانتصار المنتخب أمام أنجولا مهم، إلا أننا ظهرنا بأداء سيء جدًا".





وتابع، "أسهل شيء أن نخرج للسادة المشاهدين بأعذار، لكن لا أعذار مقبولة لمدى السوء الذي ظهر به منتخبنا هجوميًا ودفاعيًا، ومباراة أنجولا، أسوأ المباريات التي لعبها منتخب مصر منذ سنوات، أمام منتخب ضعيف، حيث يغيب عن قائمته 12 لاعبًا".





واستكمل، "أداء منتخب مصر مقلق، ويؤكد أن اللاعبين لم يحفظوا أي جمل فنية، فالمباراة تعد بمثابة مباراة للأهلي أو الزمالك مع فريق درجة ثالثة بكأس مصر، لذلك لا أعذار مقبولة للشكل الذي ظهر به منتخبنا".



