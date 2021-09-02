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أستاذ المناعة: هذا المتحور قد يكون مقاوم للقاحات

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:55 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، عن توقعاته بأن يشهد أكتوبر المقبل ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقال "مصباح" في حواره عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بداية من أكتوبر المقبل سوف نشهد ارتفاعات كبيرة في إصابات كورونا وتشمل صغار السن والأطفال".

وأضاف "يجب أن نأخذ بالنا أن بدء من هذا الشهر الأطفال بتجيلهم الأنفلونزا والبرد العادي وهي لها نفس الأعراض المشابهة لفيروس كورونا ولذلك يجب الانتباه لها".

كما حذر أستاذ المناعة من متحور "لامبادا" والذي اكتشف في تشيلي وبيرو في يونيو من عام 2020، مشيرًا إلى أن الخوف من هذا المتحور أنه قد يكون مقاوم للقاحات بصورة أو بأخرى.

وأضاف أن التحورات لفيروس كورونا طبيعية، متابعًا "التحور في فيروس كورونا يحدث أكثر من مليار مرة كل يوم وساعات كل تريليون مرة، فالفيروس هو كائن حي يريد أن يبقى على قيد الحياة كما نحن نبقى".

وتابع "الفيروس يأخذ أقوى ما فيه الإنسان ويغزوه ويتكاثر من خلال الحمض النووي للإنسان، وتمنى أن نوقف دلتا ودلتا بلس وغيره لأن كل ما الفيروس يصيب إنسان يحاول أن يكتشف صفات جديدة مكنتش موجودة وبالتالي نتوقع منه الأسوأ".

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