نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

تعرض بنجامين ميندي، ظهير مانشستر سيتي، لمفاجاة صادمة عند وصوله إلى السجن، حيث سيحتجز في انتظار محاكمته.





واتهمت الشرطة ميندي، بـ4 تهم تتعلق بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي، وذلك بالنظر إلى 3 شكاوي قدمت من أشخاص تتخطى أعمارهم 16 عامًا في الفترة ما بين شهري تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020 وآب/أغسطس من عام 2021.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميندي اعتقد أنه سيوضع في جناح الشخصيات المهمة داخل السجن، من أجل سلامته، لكنه تعرض لمفاجأة صادمة عندما اكتشف أن الأمر ليس كذلك.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميندي صُدم عندما رأى الزنزانة، وأدرك من سيختلط معهم أثناء التواجد في السجن.





وشارك بينجامين ميندي البالغ من العمر 27 عامًا في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي خسرها الفريق أمام توتنهام بهدف دون رد، وتواجد على مقاعد البدلاء في الفوز على نورويتش بخماسية نظيفة.