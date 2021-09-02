Advertisements

سيراميكا كليوباترا يخطط لخطف باسم مرسي من المصري

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:31 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
ريهام عبدالمحسن

يرصد جهاز كرة القدم في سيراميكا كليوباترا موقف باسم مرسي مع المصري بعد توقيعه على عقود انضمامه إلى الفريق البورسعيدي وتسليم مقدم التعاقد.


وتوجد رغبة في صفوف سيراميكا في ضم باسم مرسي في حالة الفشل في انتقاله إلى المصري مقابل الحصول على 5 مليون جنيه في الموسم الواحد.


و أبلغ باسم مرسي إدارة سيراميكا بموافقته بشكل مبدئي على التواجد مع الفريق خلال الموسم الجديد لكنه طلب تأجيل المفاوضات لحين الحصول على العقود التي وقع عليها ورد مقدم التعاقد الذي حصل عليه.


وتبحث إدارة سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع رأس حربة قوى من أجل قيادة هجوم الفريق بعد رحيل أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار وأيضا رفض الأهلي انتقال فهد جمعة إلى صفوف الفريق.


جدير بالذكر أن باسم مرسى تمكن من تسجيل 13 هدفا في الموسم الماضي كما صنع 6 أهداف خلال مشاركته مع الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.

الكلمات المفتاحية

باسم مرسي

أخبار تهمك

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان ماهر سليم

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد أهداف مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 (تألق رونالدو)

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

منذ 33 دقيقة

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر مستجدات نادي برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ ساعتين

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ ساعتين

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحسم مستقبل حسين الشحات في الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

نجم الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

صراع شرس على لقب هداف الدوري المصري

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

01:30 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

12:00 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements