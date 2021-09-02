سيراميكا كليوباترا يخطط لخطف باسم مرسي من المصري

يرصد جهاز كرة القدم في سيراميكا كليوباترا موقف باسم مرسي مع المصري بعد توقيعه على عقود انضمامه إلى الفريق البورسعيدي وتسليم مقدم التعاقد.





وتوجد رغبة في صفوف سيراميكا في ضم باسم مرسي في حالة الفشل في انتقاله إلى المصري مقابل الحصول على 5 مليون جنيه في الموسم الواحد.





و أبلغ باسم مرسي إدارة سيراميكا بموافقته بشكل مبدئي على التواجد مع الفريق خلال الموسم الجديد لكنه طلب تأجيل المفاوضات لحين الحصول على العقود التي وقع عليها ورد مقدم التعاقد الذي حصل عليه.





وتبحث إدارة سيراميكا كليوباترا عن التعاقد مع رأس حربة قوى من أجل قيادة هجوم الفريق بعد رحيل أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار وأيضا رفض الأهلي انتقال فهد جمعة إلى صفوف الفريق.





جدير بالذكر أن باسم مرسى تمكن من تسجيل 13 هدفا في الموسم الماضي كما صنع 6 أهداف خلال مشاركته مع الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.