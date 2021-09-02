علاء ميهوب مرشح للعودة للأهلي

اتخذت لجنة التخطيط في الأهلي قرار بترشيح علاء ميهوب في منصب المدرب العام ضمن جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.





وهناك رغبة من جانب لجنة التخطيط بالتفاوض مع بيتسو موسيماني خلال الساعات المقبلة من أجل عرض اسم علاء ميهوب للتواجد ضمن الجهاز المعاون.





و ترى لجنة التخطيط في القلعة الحمراء أن علاء ميهوب يمتلك إمكانيات كبيرة وسبق له النجاح مع البرتغالي مانويل جوزيه في الفترة الماضية كما يعلم كل كبيرة وصغيرة عن أندية الدوري المحلي.





وقرر بيتسو موسيماني في الساعات الماضية الإطاحة بالمدرب العام كيفين جونسون بسبب عدم التعاون معه بشكل جيد.