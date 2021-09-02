قرار ناري.. برشلونة يتحرك لتأمين مستقبل الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إنه بمجرد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، بدأ برشلونة العمل على تأمين مستقبل الفريق الأول، وذلك من خلال تجديد عقد المدير الفني رونالد كومان.





ومن المقرر أن ينتهي عقد كومان مع برشلونة عام 2022، وكانت إدارة برشلونة على اتصال به هو ووكيله لتمديد عقده.





وبحسب بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد إعطاء القوة للهولندي، على الرغم من أن التجديد له سلسلة من الشروط يجب أن تتحقق ليستمر المدرب.





وتابعت الصحيفة، أن الشروط تتمثل في حصد الألقاب ذات القيمة مثل الليجا ودوري الأبطال، بالإضافة إلى الالتزام بأسلوب اللعب الذي يطابق المعايير المطلوبة وهي طريقة 4-3-3.





وأشارت الصحيفة، أن الرهانات الأخرى تتمثل في منح الفرص للاعبين الشباب ومن ضمنهم ريكي بويج، ومنحه الفرص للنجوم لاستعادة مستواهم مثل أومتيتي.