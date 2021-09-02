Advertisements

قرار ناري.. برشلونة يتحرك لتأمين مستقبل الفريق

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، إنه بمجرد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، بدأ برشلونة العمل على تأمين مستقبل الفريق الأول، وذلك من خلال تجديد عقد المدير الفني رونالد كومان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كومان مع برشلونة عام 2022، وكانت إدارة برشلونة على اتصال به هو ووكيله لتمديد عقده.

وبحسب بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد إعطاء القوة للهولندي، على الرغم من أن التجديد له سلسلة من الشروط يجب أن تتحقق ليستمر المدرب.

وتابعت الصحيفة، أن الشروط تتمثل في حصد الألقاب ذات القيمة مثل الليجا ودوري الأبطال، بالإضافة إلى الالتزام بأسلوب اللعب الذي يطابق المعايير المطلوبة وهي طريقة 4-3-3.

وأشارت الصحيفة، أن الرهانات الأخرى تتمثل في منح الفرص للاعبين الشباب ومن ضمنهم ريكي بويج، ومنحه الفرص للنجوم لاستعادة مستواهم مثل أومتيتي.

الكلمات المفتاحية

برشلونة

أخبار تهمك

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 9 ساعات

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

بعد رحيله.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار ناري.. برشلونة يتحرك لتأمين مستقبل الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. منتخب مصر يهزم أنجولا بشق الأنفس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر مستجدات نادي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يحسم عودة محمد عبدالمنعم للأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

قرار ناري من أرسنال ضد برشلونة في صفقة لاكازيتي

أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. الكشف عن مدرب البرسا الجديد وعرض نجم الفريق للبيع

برشلونة يتحرك لحسم صفقة مدوية

أهم أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يحسم موقفه من ضم نيمار وأزمة كبيرة بسبب جريزمان وتحديد سعر المنبوذ

أهم أخبار برشلونة اليوم: ميسي يُحذر نيمار والبرسا يقدم عرضًا أخيرًا لحسم الصفقة وباريس يطلب ثنائي البلوجرانا لترك نيمار

أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

02:05 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

01:30 ص

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements