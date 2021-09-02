مستشار الرئيس للصحة: تطعيم كورونا إلزامي لبعض الفئات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على تطعيم الحوامل خاصة خلال الثلاثة أشهر الأولى في الحمل.





وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أولوية التطعيمات للكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والطلاب والمعلمين والأكثر احتكاكًا.





وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن تطعيم طلاب المدارس أصبح إلزاميًا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، وجار وضع خطة لتنفيذ ذلك.



