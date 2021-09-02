Advertisements

مستشار الرئيس للصحة: تطعيم كورونا إلزامي لبعض الفئات

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على تطعيم الحوامل خاصة خلال الثلاثة أشهر الأولى في الحمل.

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أولوية التطعيمات للكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والطلاب والمعلمين والأكثر احتكاكًا.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن تطعيم طلاب المدارس أصبح إلزاميًا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، وجار وضع خطة لتنفيذ ذلك.

وكشف عن أنه حتى الآن لم يتم إجراء تجارب إكلينيكية لتحديد فعالية حصول المواطنين على نوعين مختلفين من اللقاحات، وحتى الآن لم يثبت أنه ضار صحيًا.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تطعيم كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

تيباس يهاجم باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

نجم الأهلي يحسم موقفه من العودة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ يوم

قرار ناري.. برشلونة يتحرك لتأمين مستقبل الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ ساعة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 10 ساعات

قائد مانشستر يونايتد يوجه رسالة خاصة إلى رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 11 ساعة

نجم مانشستر سيتي يدخل السجن.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر مستجدات نادي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف علاقة الشتاء بالموجة الثانية لكورونا (فيديو)

هل تمر مصر بالموجة الثانية لفيروس كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

مستشار الرئيس للصحة: تحسن في أعداد الحالات الإيجابية من إصابات كورونا

مستشار الرئيس: الحوامل ومن دون 18 عامًا لن يحصلوا على لقاح كورونا (فيديو)

اللقاح لا يحمي بصورة مطلقة.. 9 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

04:01 ص

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

05:02 م

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

02:05 ص

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements