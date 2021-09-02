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مستشار الرئيس للصحة يكشف مدة الموجة الرابعة لكورونا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:50 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، مدة الموجة الرابعة لكورونا، قائلًا إن تصاعد الإصابات في الموجة يكون من 4 لـ 6 أسابيع، ثم استقرار لمدة أسبوع، ثم انخفاض.

وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل موجة تستغرق من شهر ونصف إلى شهرين.

وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن أن التجارب أثبتت أن الموجة الرابعة ستكون مثل الموجات السابقة.

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