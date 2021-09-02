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أحمد شوبير يوجه نصيحة هامة لـ حسام البدري

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:18 ص
البدري
البدري
محمود دياب
قدم الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة هامة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عقب الفوز على نظيره منتخب أنجولا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: أطالب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بمراجعة شريط مواجهة مصر ومنتخب انجولا، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتابع وشوبير: يجب على الجهاز الفني مراجعة الأخطاء الفني التي وقع فيها لاعبو الفراعنة خلال مواجهة أنجولا، من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة الجابون.

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مساء يوم الأحد المقبل.

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