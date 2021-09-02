هل يمكن تناول لقاحي كورونا والإنفلونزا في وقت واحد؟.. اعرف الإجابة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن المدة التي يجب أن تكون بين تناول لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا، قائلًا: "فيه ناس بتقول بينهم وبين بعض أسبوع أو إثنين، وممكن يتاخدوا في نفس اليوم، ولكن يفضل أن يكون هناك فترة زمنية من أسبوع لأسبوعين لرصد الآثار الجانبية".





وأوضح "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يجب تلقي اللقاحين في نفس المنطقة.



