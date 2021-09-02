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إيهاب جلال يحسم موقفه من الاستمرار مع الإسماعيلي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
محمود دياب
حسم إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، من الاستمرار مع الدراويش في الموسم الكروي المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقام إيهاب جلال بتقديم اعتذار رسمي لإدارة نادي الإسماعيلي، عن الاستمرار في تدريب الفريق في الموسم الكروي الجديد، بعدما تجاهلت إدارة النادي تنفيذه طلبات الجهاز الفني.

واعتذر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى عن الاستمرار في قيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد، وأبلغ إيهاب جلال اللجنة الفنية للدراويش بقراره قبل الجلسة المنتظرة بين الطرفين.

وبدأ مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في عملية البحث عن مدير فني أجنبي جديد، لتولي مهمة تدريب الفريق، لي النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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إيهاب جلال

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