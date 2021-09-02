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تيباس يهاجم باريس سان جيرمان

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
خافيير تيباس
خافيير تيباس
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية انتقد سياسة باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية تغريدة تيباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" الأندية التي تتبع للدول خطيرة على نظام كرة القدم مثل السوبرليج، لقد انتقدنا دوري السوبر الأوروبي لأنه يدمر كرة القدم ونحن ننتقد باريس سان جيرمان".

واختتم تيباس كلماته قائلا:" خسائر جائحة كورونا لدى باريس سان جيرمان زادت عن 300 مليون يورو كما أن إيرادات البث التلفزيوني تراجعت بنسبة 40% ورغم ذلك يدفع باريس سان جيرمان رواتب تزيد عن 500 مليون يورو، إنها أمور غير مقبولة".

وألمحت الشبكة الفرنسية أن باريس سان جيرمان قام في الميركاتو الصيفي المنصرم بالتعاقد مع كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس والهولندي جورجينيو فينالدوم والمغربي أشرف حكيمي والإيطالي جيانلويجي دوناروما والبرتغالي نونو مينديز.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان رفض بيع كيليان مبابي لريال مدريد مقابل أكثر من 200 مليون يورو.

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