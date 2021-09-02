عوض تاج الدين يكشف حقيقة عدم السماح لغير المطعمين بدخول البنوك

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حقيقة عدم السماح بدخول غير المطعمين بلقاح كورونا للبنوك والأماكن العامة، قائلًا إن هذا القرار سيطبق في الجهاز الإداري للدولة والتعليم، فلن يذهب أي موظف للعمل دول، ومن الممكن أن يتم التفكير في قرار عدم دخول دون تطعيمات.





وأضاف "تاج الدين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التطعيم أحد العوامل المهمة للحماية من فيروس كورونا.





وأكد أن فيروس كورونا لن يختفي اختفاءً كاملًا، وهذا غير متوقع لفترة طويلة، ولكنه سيصبح فيروسًا مستوطنًا، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ليس جديدًا، وقوته بسبب أنه انتشر من طيور ثم إلى حيوانات ثم إلى إنسان، عندما ينتقل الفيروس من مناعة غير آمية لمناعة إنسان يعطي له شكل خطير وقوي.



