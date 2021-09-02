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رقم خيالي.. شروط الإنتاج الحربي لبيع مصطفى البدري

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:32 ص
مصطفى البدري
مصطفى البدري
محمد الدمتناوي
حدد مسؤولو نادي الإنتاج الحربي شروط الموافقة على بيع مصطفى البدري جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث كشف مصدر مطلع داخل إدارة الإنتاج الحربي، أن هناك إصرار على تقاضي 10 ملايين جنيه للموافقة على بيع مصطفى البدري.

وتوقف عرض نادي الزمالك للحصول على خدمات مصطفى البدري عند 7 ملايين جنيه، بينما تراجع الأهلي عن فكرة ضم اللاعب بعد رفض إدارة الإنتاج الحربي عرضا بقيمة 5 ملايين جنيه، كما يوجد عرض من صفوف فاركو لضم اللاعب مقابل 6 ملايين جنيه.

وتابع المصدر، أن هناك مفاوضات مكثفة من جانب إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، وذلك من أجل إقناع اللاعب بخطوة التواجد ضمن الفريق خلال الموسم الجديد، وأيضًا إقناع إدارة الإنتاج بالمقابل المادي المعروض وتقريب وجهات النظر في الـ3 ملايين المتبقية.

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