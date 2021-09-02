موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل





كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، موعد استئناف مسابقة كأس مصر وبداية الموسم الكروي الجديد.





وقال إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورت2: تم الاستقرار على أن يتم استئناف النسخة الحالية من مسابقة كأس مصر يوم 21 سبتمبر الحالي.





وتابع: الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر مد فترة السماح لأندية قيد الصفقات الجديدة حتى يوم 7 أكتوبر، بدلا من 20 سبتمبر الحالي.









وأضاف:من المنتظر أن تنطلق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي، المقرر له في أول أسبوعين من شهر أكتوبر المقبل.



