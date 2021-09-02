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موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمود دياب

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، موعد استئناف مسابقة  كأس مصر وبداية الموسم الكروي الجديد.

وقال إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورت2: تم الاستقرار على أن يتم استئناف النسخة الحالية من مسابقة كأس مصر يوم 21 سبتمبر الحالي.

وتابع: الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر مد فترة السماح لأندية قيد الصفقات الجديدة حتى يوم 7 أكتوبر، بدلا من 20 سبتمبر الحالي.


وأضاف:من المنتظر أن تنطلق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي، المقرر له في أول أسبوعين من شهر أكتوبر المقبل.

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